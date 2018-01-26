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Технологии руководят эмоциями

26 января 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Технологии руководят эмоциями

Штрихкоды, которые на самом деле даже QR-коды, вошли в работу транспортной компании в Волгограде. Довольны все: руководитель, сотрудники и, конечно же, клиенты.

Сфера IT развивается стремительно. Без информационных технологий уже неуспешно даже кустарное производство, по крайней мере, если оно претендует на востребованность. Для транспортных перевозок и логистики переход на цифровые методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации — жизненная необходимость в рамках сегодняшней реальности.

Автоматизированная обработка информации о грузе внедрена и в волгоградском филиале ТК «Байкал Сервис». В отличие от большинства конкурентов здесь сразу перешагнули штрихкодирование и пошли по технологии QR-кодирования.

— Как объяснили наши айтишники, одномерные коды вмещают немного информации, всего лишь до 20–30 символов, — рассказал генеральный директор транспортной компании «Байкал Сервис Волгоград» Игорь Платонов. — Матричные же кодируют увеличенный на пару порядков объем информации. К тому же, они могут быть прочитаны с любой стороны под разными углами и имеют хороший механизм защиты от повреждений.

Внедрение беспроводных терминалов сбора данных потребовало переобучения приемосдатчиков и кассиров. Но сотрудники восприняли учебу даже с воодушевлением и быстро оценили оптимизацию рабочего процесса и корректировку нагрузок.

Довольны услугой и клиенты, особенно постоянные, которые знакомы с количеством процедур, применяемых раньше. Обслуживание не терминалах проходит гораздо быстрее.

— Сотрудники склада многократно слышат восторженные возгласы: «Вот это сервис»! — улыбается Игорь Платонов. — И в свою очередь, ощущая причастность к хорошим эмоциям клиентов, делают свою работу с большим энтузиазмом.

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