Милонов собрался запретить признание однополых браков в России

В Государственной Думе России разработают документ, запрещающий признание на территории страны однополых семейных союзов, заключенных за рубежом. Закон подготовит депутат Виталий Милонов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в одном из МФЦ Москвы подтвердили брак двух мужчин, расписавшихся в Дании. Позже в учреждении данную информацию опровергли. Там заявили, что соответствующих услуг не оказывают.

Несмотря на поступившее опровержение, Виталий Милонов намерен исключить из законодательства возможность признания однополых браков, если она существует. Об этом парламентарий сообщил телеканалу RT.