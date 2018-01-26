В Москве автомобиль рухнул с эстакады Третьего транспортного кольца

В Москве сегодня ночью автомобиль Honda свалился с эстакады Третьего транспортного кольца на набережную Тараса Шевченко. В результате аварии пострадали два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло в нескольких десятках метров от «Москва-Сити».

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела на отбойник и упала с высоты. От дальнейшего падения в реку автомобиля с людьми спас бетонный парапет на набережной, - сообщает «Свободная пресса».

На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Honda, двигаясь по эстакаде ТТК, врезался в отбойник и упал на набережную Тараса Шевченко в районе дома номер 29. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств аварии.