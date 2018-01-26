Украина потребовала изъять из магазина в Париже глобусы с российским Крымом

Посольство Украины во Франции сообщило об изъятии из продажи в книжном магазине в Париже глобусов с изображением российского Крыма.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Facebook, сотрудник посольства увидел в магазине глобус, на котором «был некорректно обозначен Крым, что дало повод интерпретировать как территорию, которая как будто не принадлежит Украине», пишут "Аргументы недели - Крым".

«Посольство безотлагательно отреагировало, обратившись в магазин с требованием принять все возможные меры для недопущения дальнейшего распространения, в той или иной форме, недостоверной информации. В ответ на обращение посольства, руководство магазина сообщило, что указанные глобусы будут немедленно изъяты из продажи», – сообщили в посольстве.

Напомним, секретарь украинского посольства во Франции Ирена КАРПА нашла в одном из магазинов Франции глобусы, на которых Крым изображен российским. Оказалось, их изготовили по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles.