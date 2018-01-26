В Китае за 8,5 часов построили железнодорожную развязку

В городе Лунъянь на юго-востоке Китая за 8,5 часа построили железнодорожную развязку, соединяющую три существующих пути и новую скоростную ветку. Вы только вдумайтесь, восемь с половиной… В голове не укладывается! Наверное, это звучит невероятно для любого человека, а уж для меня, как крымчанки, вообще фантастика!

Сообщается, что в строительстве одновременно были задействованы полторы тысячи человек и 30 единиц тяжелой техники. Вот это я понимаю – информационный повод! Такой новостью по-настоящему восхитятся люди со всего мира, сообщают "Аргументы недели - Крым".

А у нас что? А у нас самыми читабельными оказываются заголовки типа «Приступили к возведению…», «Начали подготовку к строительству…», «Определили сроки…». То ли дело китайцы: определили, подготовились, приступили, сделали. Все! И не размазывали одно дело на месяцы и годы, оповещая при этом всех вокруг о каждой проделанной мелочи, о каждом шаге. Шажочке, я бы даже сказала.

Это все к тому, что нашим властям не мешало бы поучиться у них. Конечно, про восемь с половиной часов речи не идет. Нам такое и присниться не может. Но хоть сколь-нибудь сократить сроки выполнения общественно-важных работ, наверное, можно. Было бы желание.