Выбросившую из окна сына крымчанку направили в психушку

Выбросившая своего ребенка из окна жительница Севастополя направлена судом в психиатрическую больницу, сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

По информации ведомства, собранные доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 30-летней жительницы Балаклавского района, совершившей преступление по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Летом прошлого года женщина затянула на шее своего двухлетнего ребенка брючный ремень и выбросила из окна второго этажа. После этого она задушила котенка, который жил у них в квартире. Упавшего ребенка обнаружила соседка, которая сняла ремень и вызвала «скорую помощь», пишут "Аргументы недели - Крым".

В суде женщина пояснила, что после лечения вспомнила события того трагического дня. Длительное время она занималась нумерологией, хиромантией и гаданием на картах, что очень сильно повиляло на ее мировоззрение и на моральное состояние.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим психическим заболеванием в форме параноидальной шизофрении и нуждается в принудительном лечении, так как по своему психическому состоянию она представляет особую опасность для себя и других лиц», – рассказала старший помощник руководителя севастопольского следуправления Ольга ПОСТНОВА.

Балаклавский районный суд направил женщину на принудительное лечение в психиатрическую больницу.