Глава Минэкономразвития рассказал, почему не спит по ночам

Глава российского Министерства экономического развития Максим Орешкин рассказал в четверг, почему не спит по ночам. Политик признался, что причиной его частой бессонницы является ситуация в стране.

Речь идет о качестве жизни в городах Российской Федерации. В рамках одной из сессий Всемирного экономического форума глава ведомства заметил, что талантливые люди должны оставаться в стране, если власти хотят, чтобы Россия и в дальнейшем оставалась конкурентоспособной, передает РИА "Новости".

Орешкин после своего выступления подтвердил и российским журналистам, что не самое лучшее качество жизни людей всерьез беспокоит его и иногда не дает заснуть.