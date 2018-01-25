Студент МГУ, которого выгнали с экзамена из-за кипы, все сдал

Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал в четверг о студенте факультета телевидения по имени Лев Борода, которого выгнали с экзамена из-за кипы.

Согласно последней информации, молодой человек уже сдал данный экзамен. Садовничий подчеркнул, что он не располагает деталями инцидента, однако точно знает, что светское учебное заведение обязано функционировать по законам светского учреждения, передает ТАСС.

Напомним, ранее Лев Борода на своей странице в одной из социальных сетей заявил, что экзаменатор удалил его из аудитории из-за кипы, которую он надел.