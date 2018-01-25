Медведев подписал распоряжение о назначении замглавы Минобрнауки
25 января 2018, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителя главы Минобрнауки. Данную высокую должность, согласно последней информации, заняла Ирина Потехина.
Документ, подписанный Медведевым, к настоящему моменту уже опубликован на официальном сайте правительства России.
Подчеркивается, что до этого Ирина Потехина являлась заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.
Напомним также, что накануне появилось постановление правительства, которое гласит, что количество заместителей министра образования и науки страны будет увеличено до восьми.