"Почта России" планирует сократить срок доставки из Китая в Москву до 7 дней

"Почта России" рассчитывает в 2018 году сократить средний срок доставки посылок из Китая в Москву до 7-8 дней, пишет портал "Москва 24".



Николай Подгузов, генеральный директор ФГУП «Почта России»: "Если с китайской стороной поработать, то мы можем с 12–14 до 7–8 дней эти сроки сократить. Мы хотим сделать это в текущем году". При этом он отметил, что сокращение сроков будет происходить за счет доставки по территории Китая.

Ранее в СМИ появилась информация, что AliExpress с 7 февраля изменил официальные правила доставки товаров из Китая в Россию. Продавцы, если сумма заказа превышает 2 доллара, обязаны отправлять товары регистрируемой почтой, где ему присвоят трек-номер. Эту меру ввели для того, чтобы пользователи могли отслеживать посылку. Однако платить за все будет продавец, а не покупатель, пояснили в компании.



AliExpress не подтвердил слухи об отмене бесплатной доставки в Россию.



