Путин пообещал, что ситуация вокруг Крыма в скором времени стабилизируется

Российский лидер Владимир Путин заявил в четверг, что в скором времени ситуация вокруг Республики Крым стабилизируется. Об этом глава государства сообщил в рамках телемоста с лучшими вузами РФ.

Путин также выразил уверенность в том, что в будущем, после решения некоторых вопросов с инфраструктурой, развитие полуострова в социально-экономической сфере будет лишь ускоряться. Президент подчеркнул, что отнюдь не считает сложившуюся вокруг Крыма ситуацию драматичной, передает РИА "Новости".

Лидер страны считает, что регион будет в дальнейшем активно развиваться также в сферах науки и образования и многих других областях.