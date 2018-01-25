Сегодня стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" намерена получить компенсацию с супруги футболиста Андрея Аршавина. Женщину и ее детей сняли с рейса 6 января текущего года за деструктивное поведение.

Заместитель генерального директора компании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров подчеркнул, что в скором времени специалисты подсчитают сумму ущерба, которую Алиса Аршавина нанесла "Аэрофлоту". Авиакомпания, согласно последней информации, понесла убытки из-за перерасхода топлива, буксировки воздушного судна, предоставления трапа для высадки пассажиров, а также выгрузки чемоданов.



Как отмечает РИА "Новости", полиция планирует привлечь многодетную мать к административной ответственности, поскольку к настоящему моменту удалось установить факт совершения противоправного действия на борту самолета.