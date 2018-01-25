Путин рассказал, что помогает ему сохранять бодрость духа

Российский лидер Владимир Путин рассказал сегодня, что помогает ему сохранять бодрость духа. Своим секретом президент России поделился с рабочими Казанского авиазавода имени С.П. Горбунова.

Оказалось, что глава государства "заряжается" от занятий спортом, а также от общения с активными людьми, которые нацелены на высокие результаты, передает РИА "Новости". В качестве примера таких личностей – трудолюбивых и перспективных – Путин привел сотрудников завода в Казани.

Политик также заметил, что нет никакого тайного знания, позволяющего оставаться в хорошей физической форме. По его словам, необходимо регулярно давать организму физические нагрузки.