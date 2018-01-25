Патриарх Кирилл считает, что многодетным семьям необходимо придать особый статус

В четверг, 25 января, патриарх Московский и всея Руси Кирилл выдвинул идею о введении особого статуса для многодетных семей. С соответствующим призывом священнослужитель выступил перед сенаторами в Совфеде.

Патриарх подчеркнул, что церковь намерена и в дальнейшем поддерживать все положительные изменения в российском законодательстве, которые направлены на поддержание матерей и детей. По его словам, крайне важно оказать поддержку и многодетным семьям, которые стараются дать своим чадам лучшее.

Епископ РПЦ также заметил, что принятие особого статуса для этой категории граждан продемонстрировало бы заботу России о будущем, передает сегодня РИА "Новости".