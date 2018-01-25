Серпухов пополнит список городов Золотого кольца России

На днях Серпухов подал заявку в Министерство культуры РФ на включение в туристский проект «Золотое кольцо России». Серпухов — один из самых древних городов России, с большим количеством сохранившихся исторических памятников. Об этом сообщает сайт mosregtoday.ru.

«Мы надеемся, что новый статус позволит еще больше заинтересовать туристов – как российских, так и иностранных – нашей многовековой историей, православными святынями и достопримечательностями. Прирост туристов поспособствует дальнейшей популяризации города, его развитию и благоустройству. Быть городом Золотого кольца – это почетно!» – резюмировал глава городского округа Дмитрий Жариков.

Официально, маршрут «Золотое кольцо России» включает 8 городов (Малое Золотое кольцо), расположенных к северо-востоку от Москвы: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. В список Большого Золотого кольца входят соседние с маршрутом города, в которых есть привлекательные для туристов достопримечательности.

Серпухов – один из древнейших городов Руси. Этот образ ему удалось сохранить и по сей день. Здесь можно подняться на историческую Красную гору, увидеть остатки легендарной белокаменной стены, побывать во множестве храмов и в монастырях. Здесь находится, в частности, один из самых старых в стране монастырей — Высоцкий, основанный в 1374 г. Исторический центр Серпухова — это Соборная гора. На ней и сегодня можно видеть рядышком три прекрасных храма: Троицкий, Успенский и Ильи Пророка.