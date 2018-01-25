Путин похвалил создателей обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160

Глава РФ Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где понаблюдал за демонстрационным полетом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

Впоследствии российский лидер выразил летчикам благодарность. В рамках визита президента на заводе был подписан контракт между Минобороны РФ и ПАО "Туполев" о поставках ракетоносцев Ту-160М. Владимир Путин отметил, что бомбардировщики теперь будут собирать по принципиально новым технологиям, так как детали для летательных аппаратов стали значительно прочнее, а производство существенно ускорилось.

Президент страны также подчеркнул, что экономическая ситуация изменится в лучшую сторону, если подобный уровень производительности удастся достигнуть во всех областях промышленности, передает РИА "Новости".