Песков прокомментировал идею создания структуры по прокатным удостоверениям

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал предложение о создании специального органа, выдающего прокатные удостоверения фильмам. По словам представителя Кремля, эту инициативу следует обсудить. Предполагается, что структура переймет функцию у Минкульта, пишет портал "Москва 24".



Дмитрий Песков: "Есть инициатива, нужно ее обсуждать. Другое дело менять один орган на другой орган, опять же – насколько это целесообразно, тоже можно обсуждать. Главное, что есть какие-то критерии все-таки, которые должны учитываться и соблюдаться в любой стране".



Ранее представители сетей кинотеатров предложили исключить министерство культуры из процесса выдачи прокатных удостоверений фильмам. По мнению владельцев учреждений, решение о допуске картины на экраны должны принимать эксперты.

Поводом для предложения стал запрет на показ фильма "Смерть Сталина" в России. У картины отозвали удостоверение незадолго до премьеры. Сообщалось, что в Минкульте учли мнение экспертов при принятии решения.



Выйдет ли картина в итоге в прокат решит Генеральная прокуратура РФ. Ведомство проверяет ленту на наличие информации запрещенной к распространению на территории страны.