Девушки комментируют убийство московской студентки: Ничто не оправдывает насилие

В соцсетях после гибели студентки Татьяны Страховой от рук влюбленного в нее 19-летнего второкурсника Артема Исхакова организован флешмоб. Девушки выкладывают свои фотографии в нижнем белье или топлес с хештегом #этонеповодубить. В Сети требуют запретить песню «Возможно» после убийства девушки

Одна из участниц акции написала: "То, что произошло, — просто в голове не укладывается. В Москве молодой парень убил, а потом несколько раз изнасиловал свою соседку по квартире, потому что "был влюблен" в нее, а она не отвечала ему взаимностью... Ничто, повторю еще раз, НИЧТО не оправдывает насилие. Мне тяжело это все писать, но хочу поддержать #этонеповодубить". Она добавила: "Выкладываю откровенное фото, потому что это мое личное дело".

Не все одобрили откровенные фото девушек по этому поводу, - сообщает Лента.ру. "Имейте уважение к мертвому, зверски убитому человеку. Вы поливаете грязью память о Тане", - призывают противники обнаженки. "Учите ваших дочерей говорить нет. Учите ваших сыновей уважать это", - призывают участницы флешмоба.

Об инциденте узнали из предсмертных записей Артема в соцсети. Он откровенно описывал свои преступные действия в момент убийства девушки и своей смертью.

Тела двух студентов были обнаружены в одной из московских квартир 23 января. По факту убийства возбуждено уголовное дело.