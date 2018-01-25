В Керчи сожгли очередную партию бесхозной рыбы. Граждане недовольны

В Керчи уничтожили рыбу, изъятую во время рейда по выявлению и ликвидации мест несанкционированной торговли. Всего было выявлено и уничтожено 190 килограммов бесхозной рыбы без ветеринарных сопроводительных документов.

По данным Госкомветеринарии Крыма, выявлены факты реализации молока без ветеринарных сопроводительных документов. В результате составлено два протокола об административном правонарушении.

Но керчане стали жаловаться, что негде купить дешевую рыбу. В «Аргументы недели – Керчь» пришло письмо от местной жительницы. «С недавних пор у нас в городе выбрана жесткая политика устранения всех точек уличной стихийной торговли рыбой. Как заявлено, в целях безопасности здоровья населения. Местная рыба изымается у таких продавцов и сжигается сотнями килограммов регулярно. Грамотное и бережное ли это отношение к природным ресурсам нашего края?» – задается вопросом местная жительница.

По словам автора письма, керчане вынуждены покупать рыбу только на центральном рынке и дороже, чем в других регионах Крыма и даже на материковой России. При этом чаще всего рыба передается перемороженной. Они просит рассмотреть возможность организации оборудованных точек торговли свежей местной рыбой по всем районам города, чтобы пенсионеры и простые жители не были вынуждены ехать из-за килограмма свежей хамсы или керченской сельди с окраин на Центральный рынок - практически единственное место, где разрешена торговля рыбой.