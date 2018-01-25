Дворкович: в России не олигархи, а социально ответственные бизнесмены

Вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью телеканалу Bloomberg на стратегической сессии о России на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в России теперь больше нет олигархов, но есть социально ответственные бизнесмены. Высказывание Дворковича о прячущихся в Давосе американцах обсуждают в сети

По словам Дворковича, олигархи - это была концепция 1990-х. "Сейчас в России есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - пояснил вице-премьер.

Дворкович прокомментировал антироссийские санкции: "Они делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной".

Аркадий Дворкович заявил в Давосе, что пытался встретиться с членами американской делегации, но американцы прятались от россиян.