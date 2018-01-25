В ЦИК сообщили о рекордном числе женщин-кандидатов на пост президента РФ

Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина рассказала, что в текущей президентской кампании принимает участие рекордное число женщин.

По данным ЦИК, сейчас собирают подписи в свою поддержку 13 кандидатов в президенты, пять из них - женщины: телеведущая Ксения Собчак, певица, владелица юридической фирмы Екатерина Гордон, политический и общественный деятель Наталья Лисицына, выдвиженка Народной партии России Ирина Волынец и кандидат в президенты России от партии «Альянс зеленых», предприниматель Эльвира Агурбаш.

По словам Майи Гришиной, эти президентские выборы можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин молодых, активных, привлекательных тоже установлен рекорд, - сообщает «Свободная пресса». Как она отметила, работают женщины достаточно успешно.