В Москве на следующей неделе ожидается оттепель

В Москве на следующей неделе, к концу января, ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до плюсовых отметок. По предварительному прогнозу синоптиков, 29 января в Москве ожидается до плюс двух градусов, 30 января температуры воздуха может подняться до плюс четырех градусов.

Атмосферное давление в понедельник понизится до 742 мм ртутного столба, во вторник - до 734 мм ртутного столба. В дни потепления будет облачно. Осадки возможны в виде мокрого снега и дождя, - сообщает Газета.ру.

"Аргументы недели" ранее со ссылкой на московских синоптиков сообщали о резком потеплении в столичном регионе в конце января.