Ученые назвали причину раннего старения

Ученые выявили влияние загрязненного воздуха на преждевременное старение. Исследователи Колумбийского университета установили, что в Китае дети, родившиеся в населенных пунктах, расположенных неподалеку от угольной электростанции в Тунляне до ее закрытия, имели более короткие теломеры, в сравнении с теми детьми, которые появились на свет после закрытия ТЭС.

Американские ученые сделали вывод: грязный воздух может провоцировать преждевременное старение. Пресс-релиз статьи ученых опубликован на сайте MedicalXpress.

Теломеры - концевые участки хромосом, которые предохраняют потерю ДНК при делении клеток. Как уже установили ученые, укороченная длина теломер связана с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижением когнитивных способностей, ускоренным старением и преждевременной смертью.

Исследователи проанализировали длину теломер у 255 новорожденных детей в Китае, - сообщает Лента.ру. По данным исследования, в организме детей, которые родились до закрытия ТЭС, находится большое количество следов воздействия полициклических ароматических углеводородов на ДНК. Уровень этих химических веществ коррелировал с длиной теломер, а также с низким уровнем нейротрофического фактора мозга — белка, участвующего в формировании нейронов.