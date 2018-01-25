На борту переставшего выходить на связя в Приморье, пропавшего в Японском море рыболовецкого судна "Восток", находился 21 человек. На судне находятся члены экипажа — уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области.

О срабатывании аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток", ранее 25 января утром сообщили приморские спасатели. Сообщение в 8:10 по местному времени поступило от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывании аварийного радиобуя. По данным МЧС, все попытки связаться с судном не принесли результата.

К месту срабатывания радиобуя убыл сторожевой пограничный корабль береговой охраны. К выходу готовится морской спасательный буксир.

В 10.40 в район поиска вылетел вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолёт Минобороны МИ-8 МТВ. О случившемся предупреждены все мимо проходящие суда.

В район поиска рыболовецкого судна вылетел самолет Бе-200 со спасателями на борту. В ближайшем от места происшествия населённом пункте – в посёлке Славянка Хасанского района дежурят бригады медиков, готовых к оказанию первой медицинской помощи возможным пострадавшим.

В 11.50 на месте происшествия с вертолёта и спасательных судов обнаружен радиобуй, два спасательных жилета и бытовой мусор. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются.