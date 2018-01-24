Появились подробности ДТП на остановке на проспекте Мира

Появились первые подробности дорожно-транспортное происшествия на остановке общественного транспорта в районе дома номер 68 на проспекте Мира. Внедорожник "Форд" на полной скорости влетел в остановку.

Погиб водитель "Форда". Удар машины об остановку был такой силы, что, несмотря на сработавшие подушки безопасности, водитель погиб, сообщает телеграм-канал Mash.

Очевидцы происшествия говорят, что машина неслась прямо на людей, ожидающих на остановке автобус. По предварительным данным, пострадали три человека. Они находятся в тяжёлом состоянии. На месте аварии работают сотрудники ДПС, спасатели, медики.