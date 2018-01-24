В Москве автомобиль влетел в остановку на проспекте Мира, есть пострадавшие

В Москве в среду, 24 января, легковой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на проспекте Мира. Сейчас поступает противоречивая информация о пострадаших.

По данным "Интерфакса", в результате наезда на остановку погиб один человек, и три человека пострадали. Источник РИА "Новости" в экстренных службах сообщил о том, что травмированы четыре человека.

Уточяется, что дорожно-траспортное происшествие произошло на проспекте Мира в районе дома номер 68. Сейчас устанавливаются подробности.