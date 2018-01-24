Новый Ту-160 назвали в честь генерала Петра Дейнекина

Стратегический бомбардировщик Ту-160М, изготовленный на Казанском авиационном заводе, назван в честь генерала армии, первого главкома ВВС России, Героя России Петра Дейнекина. Фотографию самолета Ту-160М опубликовае на сайте телеканала «МИР 24». Рогозин рассказал о выкатке в Казани бомбардировщика Ту-160

На фото видно: на фюзеляже написано имя знаменитого летчика. Ожидается, что 25 января Ту-160М в Казани совершит демонстрационный полет в присутствии президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.



Стратегический бомбардировщик Ту-160М, имеющий заводской номер 8-04, изготовлен по советским наработкам, сохраненным на заводе после приостановки серийного выпуска Ту-160 в 1990-е годы. Самолет, на котором проведена небольшая модернизация, без замены планера и двигателей, будет передан ВКС России до конца 2018 года.

Петр Дейнекин скончался в возрасте 79 лет минувшим летом.