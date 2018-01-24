Ученые рассказали о вреде проживания с женщиной

Ученые рассказали о вреде совместного проживания с женщиной. Социологи Калифорнийского университета провели опрос с участием 1100 человек, как женщин, так и мужчин.

Респонденты рассказали о 12 тысячах различных взаимоотношений с женщинами, в том числе о совместном проживании с родительницами, сестрами и супругами. Участники исследования заявляли, что женщины более склонны выражать свои эмоции и разражаться. По этой причине добровольцы считали, что с мужчинами-родственниками ужиться проще.

Судя по опросу, женщины чаще способны устраивать конфликты, тем самым осложняя совместное проживание, сообщает Daily Mail. Исследование опубликовано в журнале American Sociological Review.

По данным опроса, 15% взаимоотношений с женщинами-родственниками оказались сложными для проживающих с ними людей. А совместное проживание с друзьями было проблемным в два раза меньше.