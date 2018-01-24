Путин пообещал снижать ипотеку

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками Уфимского моторостроительного производственного объединения рассказал о размере ипотеки. По словам главы государства, ставки по ипотеке снижаются постоянно.

Путин напомнил, что еще совсем недавно ставки по ипотеке были в районе 13-15%. В конце 2017 года средняя ставка по стране уже была меньше 10%, а в Башкирии - 9,75%.

"Мы, конечно, должны будем уходить вниз", - пообещал российский лидер, пояснив, что "такая возможность есть, потому что инфляция низкая". "У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возможность снижать ставку Центрального банка ключевую и за ней все остальные ставки спускаются", - цитирует ТАСС президента.

Он также отметил, что для ипотечных кредитов делаются отдельные программы. Одному из рабочих, задавших вопрос об ипотеке при рождении второго ребенка, Путин подтвердил, что согласно программе, для всех семей с двумя и более детьми ипотечная ставка снижается до 6%. "А все что больше, будет компенсировать государство", - заверил президент.