Полное затмение Суперлуны можно будет увидеть 31 января

Полное затмение Луны произойдет 31 января. Уникальное астрономическое явление можно будет увидеть с 14:48 до 18:11 мск (при хорошей погоде) на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появится вечером только в конце затмения.

На сайте Московского планетария сообщается, что спутник нашей планеты в ходе своего движения по орбите погрузится в южную часть тени Земли. "Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок. Максимальная теневая фаза составит 1.32, что немного больше, чем во время прошлого полного затмения 28 сентября 2015 года", - говорят астрономы.

Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), т.е. в земную тень войдет Суперлуна. Видимый диаметр Луны увеличится примерно на восемь процентов. Это второе суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января 2018 года.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня.