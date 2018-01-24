Путин в Уфе был готов расцеловать рабочего завода

Владимир Путин посетил ПАО «Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО»). Президенту показали продукцию предприятия, в том числе гражданского назначения.

Путин осмотрел экспозицию деталей и узлов перспективных вертолётных двигателей, встретился с сотрудниками завода и ответил на их вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас был в цехах, посмотрел, как здесь организовано производство, какое новое оборудование поступило, как люди на нём работают. Честно сказать – думаю, что и вы со мной согласитесь, – иногда даже не верится, что мы это всё делаем, что мы смогли организовать производство такого уровня, такого класса», - рассказал Путин потом на совещании. По словам президента, сейчас необходимо определить ключевые направления и наиболее эффективные механизмы диверсификации оборонных предприятий, их сбалансированного развития.

Один из рабочих спросил российского лидера, нельзя ли вернуть практику награждения государством передовых предприятий. «Давайте я вас просто расцелую», — ответил Путин. Президент напомнил, что награждения предприятий отменили в 1988 году, передает РБК. По его словам, исследования показали, что награждение коллективов не повышает производительность труда, и тогда стали награждать сотрудников.