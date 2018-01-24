Ученые предположили, что ожирение может быть инфекционным заболеванием
24 января 2018, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]
Американские ученые провели исследование 1111 подростков и более 1300 взрослых и предположили, что
ожирение может обладать признаками инфекционного заболевания. Исследователи из Южно-Калифорнийского университета изучили информацию о семьях, проживающих на военных базах в разных штатах страны.
Как оказалось, склонность к ожирению выявлена у детей, родители которых тоже страдали от избыточного веса. Но эксперты не исключили, что причиной ожирения членов семей американских военнослужащих может быть легкий доступ к фаст-фуду и малоподвижный образ жизни.
Ученые подчеркивают, что на повышение индекса массы тела человека влияет не только еда. Одну из важных причин на набор веса играет наследственная склонность к ожирению. Но, как отметили ученые из Южно-Калифорнийского университета, нередко привычки человека зависят от норм, принятых в его окружении.
Анонс исследования опубликован на сайте Science Alert.
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