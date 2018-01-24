Ученые назвали пять продуктов для снижения риска развития рака

Британские ученые назвали пять продуктов, способствующих снижению риска развития рака. Всемирная организация здравоохранения ставит онкологические заболевания на второе место среди причин смертности.

Исследователи проводят экcперименты и доказывают, что правильно подобранные диеты продляют человечские жизни.

Диетолог Торал Шаха (Toral Shah) советует ежедневно включать в свой рацион для профилактики рака доступные продукты, обладающие полезным свойствами, сообщает telegraph.

Чеснок содержит аллицин и аллилсульфиды, которые влияют на опасные токсичные вещества и способствуют их выведению. Соединения серы, содержащиеся в чесноке, борются с окислением и свободными радикалами, вызывающими злокачественные новообразования. Российские медики рекомендуют добавлять чеснок в супы в большом количестве, если человек не может есть чеснок в сыром виде.

Британский ученый советует есть томаты. В помидорах содержится полезное вещество ликопин, который борется со свободными радикалами. Исследования доказывают, что ликопин предотвращает рак предстательной железы и является профилактикой рака кожи. По данным ученых, если ежедневно есть помидоры, то риск развития рака кожи сокращается в два раза.

На третьем месте - ягоды. Эллагиновая кислота и антоцианидины содержатся в голубике, в вишне, малине и клубнике. Эти соединения блокируют активность белков, образующих раковые клетки.

Грибы, как доказали боитанские диетологи, стимулируют активность иммунной системы и замедляют рост злокачественного новообразования. А если готовить грибы с чесноком, луком, томатной пастой и добавлять зелень, эффект борьбы с онкологией усиливается в разы.

Петрушка способствует предотвращению появления кровеносных сосудов в опухолевых соединениях и соответственно росту опухоли.