Ученые назвали пять продуктов для снижения риска развития рака
24 января 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Британские ученые назвали пять продуктов, способствующих снижению риска развития рака. Всемирная организация здравоохранения ставит онкологические заболевания на второе место среди причин смертности.
Исследователи проводят экcперименты и доказывают, что правильно подобранные диеты продляют человечские жизни.
Диетолог Торал Шаха (Toral Shah) советует ежедневно включать в свой рацион для профилактики рака доступные продукты, обладающие полезным свойствами, сообщает telegraph.
Чеснок содержит аллицин и аллилсульфиды, которые влияют на опасные токсичные вещества и способствуют их выведению. Соединения серы, содержащиеся в чесноке, борются с окислением и свободными радикалами, вызывающими злокачественные новообразования. Российские медики рекомендуют добавлять чеснок в супы в большом количестве, если человек не может есть чеснок в сыром виде.
Британский ученый советует есть томаты. В помидорах содержится полезное вещество ликопин, который борется со свободными радикалами. Исследования доказывают, что ликопин предотвращает рак предстательной железы и является профилактикой рака кожи. По данным ученых, если ежедневно есть помидоры, то риск развития рака кожи сокращается в два раза.
На третьем месте - ягоды. Эллагиновая кислота и антоцианидины содержатся в голубике, в вишне, малине и клубнике. Эти соединения блокируют активность белков, образующих раковые клетки.
Грибы, как доказали боитанские диетологи, стимулируют активность иммунной системы и замедляют рост злокачественного новообразования. А если готовить грибы с чесноком, луком, томатной пастой и добавлять зелень, эффект борьбы с онкологией усиливается в разы.
Петрушка способствует предотвращению появления кровеносных сосудов в опухолевых соединениях и соответственно росту опухоли.