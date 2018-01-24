Опубликован гороскоп Тамары Глобы на февраль для всех знаков зодиака

Последний зимний месяц – благоприятное время для налаживания личной жизни, реализации бизнес-идей, творческой и научной деятельности. Об этом говорится в астрологическом прогнозе Тамары Глобы на февраль.

В интернете появился гороскоп на февраль, составленный известным российским астрологом Тамарой Глобой. В предсказании отмечается, что за романтику и любовные отношения в последнем зимнем месяце будет ответственна Венера. Она поможет многим людям наполнить их личную жизнь новым содержанием.

Все вопросы, связанные с деньгами, окажутся в ведении Меркурия. Данная планета благоволит тем, кто решил быстро разбогатеть, поделилась своими знаниями Глоба. Поэтому февраль является подходящим временем для реализации бизнес-идей.

Кроме того, этот месяц благоприятен для творческой и научной деятельности. Это связано с влиянием планеты Уран, объясняется в прогнозе астролога.









Тамара Глоба предсказала, что знаки огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец) в феврале получат поддержку от Солнца и достигнут значительных успехов в карьере. Неудачи в деловой сфере тоже возможны, но они значительным препятствием на пути к цели стать не должны.

На стороне водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков будет планета Нептун. Она поможет своим подопечным стать мудрее.

Представителям земной стихии посодействует Юпитер. Он подтолкнет Тельцов, Дев и Козерогов к достижению значительных результатов в работе. Эти знаки смогут повысить свой профессиональный авторитет, пишет сайт god2018.su.









Ранее стал известен прогноз Тамары Глобы на весь 2018 год. Астролог предсказала, что в этом календарном периоде в мире произойдут значительные перемены, которые должны затронуть как политику, так и экономику. В частности, Глоба считает, что 2018-й ознаменуется переустройством финансовой системы, в которой усилится роль электронных денег.

В целом, этот год будет непростым, но интересным, пообещала любителям гороскопов астролог. Она полагает, что 2018-й даст людям много шансов и возможностей, которые не следует упускать.