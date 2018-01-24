В Москве запрещена торговля в радиусе 50 метров от станций метро
24 января 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве запрещена торговля в радиусе 50 метров от станций метрополитена. Соответствующий законопроект приняла Московская городская дума (МГД). Ранее в столице действовал закон об ограничении торговли в радиусе 25 метров от станций метро.
В новом документе московских властей уточняется, что оказывать услуги и торговать запрещено в вестибюлях станций, подуличных переходах, на территории транспортно-пересадочных узлов.
«Законопроектом предлагается уточнить перечень мест, в которых запрещено осуществление торговой деятельности и оказание услуг», — говорится в документе.