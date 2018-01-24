В Москве запрещена торговля в радиусе 50 метров от станций метро

В Москве запрещена торговля в радиусе 50 метров от станций метрополитена. Соответствующий законопроект приняла Московская городская дума (МГД). Ранее в столице действовал закон об ограничении торговли в радиусе 25 метров от станций метро.

В новом документе московских властей уточняется, что оказывать услуги и торговать запрещено в вестибюлях станций, подуличных переходах, на территории транспортно-пересадочных узлов.

«Законопроектом предлагается уточнить перечень мест, в которых запрещено осуществление торговой деятельности и оказание услуг», — говорится в документе.