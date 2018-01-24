Российский Минздрав назвал четыре ключевых критерия здорового образа жизни

Профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов назвал четыре ключевых критерия здорового образа жизни, который определил для людей основными Минздрав России.

Сергей Бойцов - гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный специалист министерства по профилактической медицине - заявил, что здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это не выдуманное понятие, а понятие вычисленное.

ЗОЖ - это когда человек обязательно выполняет четыре условия. Первое условие - не курить, второе - потреблять ежедневно не менее чем 400 граммов овощей и фруктов, третье - ежедневно выполнять умеренную и высокую активностью не менее 30 минут, четвертое условие - нормальное или низкое потребление соли. По словам медика, соли можно потреблять не более пяти граммов в сутки, сообщает "Интерфакс".

Профессор подчеркнул, что "если человек выполняет три условия, но курит, то его образ жизни уже нездоровый". "Все четыре фактора должны быть одновременно, только тогда это реально здоровый образ жизни", - пояснил Бойцов.

Как отметил Бойцов, специалисты еще не определились по поводу потребления алкоголя и его влияния на смертность.