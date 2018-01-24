Южноуралец ответил Тиграну Кеосаяну на оскорбление Магнитогорска

Президент США Дональд Трап назвал страны, откуда приезжают мигранты, «сраными дырами». На это заявление с иронией ответил российский ведущий передачи «Международная пилорама» на канале НТВ, что «задница мира - это Магнитогорск». Телеканал показал заставку города с дымящими трубами ММК.

Южноуральцы сочли это за оскорбление. Заслуженный металлург России и почетный гражданин Магнитогорска, член Общественной палаты региона Анатолий Макеев подготовил ответ журналисту, где выразил сожаление, что актер и сын известного советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Кеосаяна своими руками закапывает в пошлом и нечистоплотном грунте свой талант.

- Долгое время мне было не очень понятно почему Вы, в общем - то образованный, с развитым чувством юмора ведущий программы «Механическая Пилорама», избрали в качестве рабочего инструмента Слово с использованием очень травмоопасного инструмента- электропилы, - уточнил почетный гражданин Магнитогорска. - Со временем стало ясно, что Вы, порой возможно не задумываясь и не осмысливая раскрываемую Вами тему, а возможно и по чьей-то подсказке, исключительно механически позволяете себе в своей передаче на всю Страну, нарушая правила техники безопасности, не только опасно размахивать ревущим инструментом, но и без особого разбору, также механически, нарушая установленные обществом нормы поведения, косить разящим словом столь же опасно, как и пилой, считая сказанное Вами как истину в последней инстанции, уповаясь при этом таким же механическим, но явно заранее организованным закадровым смехом.



Кроме того, магнитогорец вспомнил известную басню И.А. Крылова : «Ах моська, знать она сильна, что лает на слона» и заявил, что Магнитка, которая в прошлом году стал городом трудовой славы, не ждет от него извинений.