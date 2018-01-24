//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Москвич отдал 1,2 млн рублей мошеннику на несуществующую ферму для майнинга

24 января 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Москвич отдал 1,2 млн рублей мошеннику на несуществующую ферму для майнинга
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Подозреваемого в мошенничестве при продаже майнингового оборудования задержали в столице, сообщает портал "Москва 24".

Заявитель нашел соответствующее объявление в интернете. С продавцом они обсудили условия сделки, и он приехал в офис на Серпуховском валу. Там заявитель передал предоплату в размере 100 процентов стоимости оборудования. Товар должны были доставить в течение двух недель, заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. 

Однако в итоге потерпевший не получил товар. Телефон продавца оказался недоступен, а офис закрыт. 

Полицейские задержали 30-летнего москвича, причастного к преступлению. Сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого оставили под подпиской о невыезде. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники злоумышленника.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ГА

Может ли В.В.Путин править Россией ещё 140 лет?

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Ополченцы Донбасса устроили украинской армии «адскую ночь»

Ополченцы Донбасса устроили украинской армии «адскую ночь»

В пресс-центре штаба силовой операции в Донбассе проинформировали, что за прошедшие сутки защитники народных республик неоднократно обстреливали позиции украинской армии из минометов и гранатометов.

//Экономика

Глава ВТБ назвал биткоин фейковой валютой без будущего

Глава ВТБ назвал биткоин фейковой валютой без будущего

Биткоин - "фейковая валюта", у которой нет большого будущего. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на форуме в Давосе. Руководитель кредитной организации подчеркнул, что майнингом криптовалют не занимается.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Охрану школ страны могут передать Росгвардии

Охрану школ страны могут передать Росгвардии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации Елена Мизулина выдвинула новую идею об охране школ. Политик призвала передать данные обязанности от частных охранных предприятий сотрудникам Росгвардии.

//Общество

СМИ-иноагентов в России заблокируют перед выборами президента?

СМИ-иноагентов в России заблокируют перед выборами президента?

В России могут заблокировать средства массовой информации, признанные иноагентами. Подобная мера, согласно последним данным, может быть введена непосредственно перед выборами президента страны.

//Новости ADWILE

//В мире

В ОБСЕ перечислили признаки скорого возобновления войны в Донбассе

В ОБСЕ перечислили признаки скорого возобновления войны в Донбассе

Украинская армия и ополченцы народных республик Донбасса в настоящее время активно готовятся к возобновлению полномасштабных боевых действий. С таким заявлением выступил представитель миссии ОБСЕ Александр Хуг.

//Спорт

Проносить флаг России на соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане запрещено

Проносить флаг России на соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане запрещено

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, флаг России оказался под запретом.

//Наука

Разработана универсальная вакцина от наиболее опасных видов гриппа

Разработана универсальная вакцина от наиболее опасных видов гриппа

Молекулярные биологи из США смогли сделать почти невозможное. Экспертам к настоящему моменту удалось создать экспериментальную вакцину, которая способна избавить людей от самых опасных типов гриппа.

//Культура

СМИ: легендарный британский музыкант завершает гастрольную деятельность

СМИ: легендарный британский музыкант завершает гастрольную деятельность

В средствах массовой информации в среду, 24 января, появились сообщения о завершении гастрольной деятельности одного из самых знаменитых британских артистов за всю историю популярной музыки.

//Новости партнеров

//Расследования

СМИ о трупе, находившемся в багажнике врезавшегося в остановку внедорожника

СМИ о трупе, находившемся в багажнике врезавшегося в остановку внедорожника

В багажнике автомобиля, врезавшегося в остановку, находился труп неизвестного человека. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Данные о гибели водителя опровергаются.

//Политика

Власти Крыма отвергли предложение провести референдум ООН

Власти Крыма отвергли предложение провести референдум ООН

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил о том, что референдум по статусу Крыма под эгидой ООН проводить не требуется. Крымчане сделали выбор в 2014 году окончательно и бесповоротно.

//Общество

Появились подробности ДТП на остановке на проспекте Мира

Появились подробности ДТП на остановке на проспекте Мира

Появились подробности дорожно-транспортное происшествия на остановке общественного транспорта в районе дома номер 68 на проспекте Мира. Автомобиль "Форд" на полной скорости влетел в остановку.

//Общество

В Москве автомобиль влетел в остановку на проспекте Мира, есть пострадавшие

В Москве автомобиль влетел в остановку на проспекте Мира, есть пострадавшие

В Москве в среду, 24 января, легковой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на проспекте Мира. В результате наезда на остановку погиб один человек и три человека пострадали.

//Спорт

Мутко высказался о требованиях МОК к российским спортсменам

Мутко высказался о требованиях МОК к российским спортсменам

Вице-премьер Виталий Мутко высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам, готовящимся для участия в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

//Говорят, что...

В Башкирии нашли верблюда возрастом 15 тысяч лет

В Башкирии нашли верблюда возрастом 15 тысяч лет

Недавно международная группа реставраторов сделала в Башкирии уникальное открытие. В Каповой пещере, которая известна благодаря найденным в ней наскальным рисункам первобытного человека эпохи палеолита, обнаружено изображение верблюда. Это гигантское событие в антропологическом мире.

//Общество

Новый Ту-160 назвали в честь генерала Петра Дейнекина

Новый Ту-160 назвали в честь генерала Петра Дейнекина

Стратегический бомбардировщик Ту-160М, изготовленный на Казанском авиационном заводе, назван в честь генерала армии, первого главкома ВВС России, Героя России Петра Дейнекина. Завтра полет Ту-160М увидит Путин.

//Говорят, что...

Азербайджан переходит на «светлую сторону»

Азербайджан переходит на «светлую сторону»

19 января Азербайджан получил очередную партию новых российских бронетранспортёров БТР-82А. СМИ страны распространили видеокадры разгрузки в порту Баку нескольких десятков боевых машин. Данные поставки свидетельствуют о постепенном восстановлении связей Азербайджана и и России

//Говорят, что...

Министерства ждёт «проектная революция»

Министерства ждёт «проектная революция»

Как говорят источники «АН» в двух палатах парламента, в недрах высшей власти вынашивают идею полностью переформатировать правительство после выборов президента страны. Ожидается, что вместо классических министерств будут сформированы некие проектные направления или департаменты

//Говорят, что...

Начало года принесло новый рыбный рекорд

Начало года принесло новый рыбный рекорд

Несмотря на то что прошедший год стал для России рекордным по объёму вылова за последние 25 лет, рыбаки начали 2018 год с прибавки на промысле. К 18 января отечественные предприятия уже добыли почти 172 тыс. т водных биоресурсов. Это на 39% выше прошлогоднего уровня.

//Говорят, что...

На Ставрополье удобрения убили 200 журавлей

На Ставрополье удобрения убили 200 журавлей

В Ставропольском крае произошло печальное происшествие. В Александровском районе вдоль береговой линии озера Солёного было обнаружено огромное количество погибших журавлей. Cотрудники госохраны, контроля и надзора за использованием объектов животного мира насчитали 200 погибших птиц

//Общество

Где же ты была, окраина?

Где же ты была, окраина?

В книге «Украйна! А была ли Украина?» Анатолий Терещенко исследует огромный кусок истории – от Киевской Руси до последствий майдана-2014. В первой части говорится о рождении «матери городов русских», княжеских походах, дрязгах и подчинении литовцам и полякам.

//Шпионаж

«Погодный» терроризм

«Погодный» терроризм

«У природы нет плохой погоды». Эта фраза из популярной песни стала уже крылатой. Но люди не оставляют попыток вмешаться в дела небесной канцелярии. В ведущих странах мира продолжаются работы над климатическим оружием. Чем опасен «погодный» терроризм?

//Общество

Ученые рассказали о вреде проживания с женщиной

Ученые рассказали о вреде проживания с женщиной

Социологи Калифорнийского университета провели опрос с участием 1100 человек, как женщин, так и мужчин. Респонденты рассказали о 12 тысячах различных взаимоотношений с женщинами-матерями, сестрами, женами.

//История

«Принц» Гарри

«Принц» Гарри

В январе 1928 года – 90 лет назад – наши СМИ с ехидством сообщали, что в Германии начались съёмки фильма «Домела». Чуть позже появилась оперетта «Гарри Домела» советского композитора А. Ашкенази. Заметим, в подлинной истории Гарри Домелы и впрямь было что-то опереточное.

//Спорт

ЧМ-1938. Смерть Моцарта

ЧМ-1938. Смерть Моцарта

Третий чемпионат мира состоялся во Франции, в год, когда атмосфера над Европой уже сгустилась, предвещая мировую бойню. Вспоминая ЧМ-1938, мы в порядке исключения расскажем не о ком-то из его героев, а о человеке, который мог бы стать главной звездой турнира, но не стал

//Спорт

Учитель вызывает к доске

Учитель вызывает к доске

Третий матч на чемпионате мира российские футболисты проведут против сборной Уругвая. Хочется надеяться, что он станет для нас не решающим и тем более не последним. 25 июня в Самаре оппонентом Станислава Черчесова будет мировой рекордсмен - 70-летний Оскар Табарес

//Спорт

Осваивать или зарабатывать?

Осваивать или зарабатывать?

Сколько времени вам потребуется, чтобы прочитать этот материал? Минут пять? Тогда за время, пока вы его читаете, из фондов зарплат клубов российской премьер-лиги уйдёт примерно 330 тыс. рублей. Статистика, как известно, знает всё. Финансовая статистика знает всё о деньгах.

//Спорт

Фигурист Иван Букин написал МОК открытое письмо

Фигурист Иван Букин написал МОК открытое письмо

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, написал открытое письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), который его не допустил до Олимпиады.

//Спорт

Битва девочек-титанов

Битва девочек-титанов

Украшением чемпионата Европы по фигурному катанию, который прошёл в Москве, стала битва между двумя россиянками – Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Победила 15-летняя девочка. Вот это Вот это да! Тут трудно говорить, что победила молодость. Ведь Женечке Медведевой только 18 лет.

//Спорт

Адская дорога в Корею

Адская дорога в Корею

Этот кошмар не закончится никогда. Международный олимпийский комитет не пригласил в Пхёнчхан многих ведущих российских спортсменов. Что у нас осталось на этой Олимпиаде? Только хоккей и девочки в фигурном катании. В одном только биатлоне на корейскую Олимпиаду не допущено 8 человек из 11

//Здоровье

Как питаться во время простуды?

Как питаться во время простуды?

Правильное питание человека во время болезни – важный элемент лечения. Так, даже если недуг протекает без высокой температуры и у больного сохранился аппетит, из рациона надо исключить жирные и острые блюда. Приоритет следует отдавать овощам и фруктам.

//Здоровье

Убеленные псориазом

Убеленные псориазом

К сожалению, полностью избавиться от псориаза недуга нельзя. А ведь им страдают около 5% населения России. Но можно жить вполне полноценно, если контролировать псориаз. Появиться он может в любом возрасте: и в 7 лет, и в 30, и в 60–70. Почему он вдруг возникает – неясно.

//Соцпакет

Лечить на расстоянии

Лечить на расстоянии

С 1 января 2018 года в России вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о применении телемедицинских технологий. Дистанционная медицинская помощь, о которой чиновники говорили в течение нескольких последних лет окончательно стала реальностью.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Ополченцы Донбасса устроили украинской армии «адскую ночь»

Ополченцы Донбасса устроили украинской армии «адскую ночь»

В пресс-центре штаба силовой операции в Донбассе проинформировали, что за прошедшие сутки защитники народных республик неоднократно обстреливали позиции украинской армии из минометов и гранатометов.

//Экономика

Глава ВТБ назвал биткоин фейковой валютой без будущего

Глава ВТБ назвал биткоин фейковой валютой без будущего

Биткоин - "фейковая валюта", у которой нет большого будущего. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на форуме в Давосе. Руководитель кредитной организации подчеркнул, что майнингом криптовалют не занимается.

//Общество

Охрану школ страны могут передать Росгвардии

Охрану школ страны могут передать Росгвардии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации Елена Мизулина выдвинула новую идею об охране школ. Политик призвала передать данные обязанности от частных охранных предприятий сотрудникам Росгвардии.

//Общество

СМИ-иноагентов в России заблокируют перед выборами президента?

СМИ-иноагентов в России заблокируют перед выборами президента?

В России могут заблокировать средства массовой информации, признанные иноагентами. Подобная мера, согласно последним данным, может быть введена непосредственно перед выборами президента страны.

//В мире

В ОБСЕ перечислили признаки скорого возобновления войны в Донбассе

В ОБСЕ перечислили признаки скорого возобновления войны в Донбассе

Украинская армия и ополченцы народных республик Донбасса в настоящее время активно готовятся к возобновлению полномасштабных боевых действий. С таким заявлением выступил представитель миссии ОБСЕ Александр Хуг.

//Спорт

Проносить флаг России на соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане запрещено

Проносить флаг России на соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане запрещено

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, флаг России оказался под запретом.

//Наука

Разработана универсальная вакцина от наиболее опасных видов гриппа

Разработана универсальная вакцина от наиболее опасных видов гриппа

Молекулярные биологи из США смогли сделать почти невозможное. Экспертам к настоящему моменту удалось создать экспериментальную вакцину, которая способна избавить людей от самых опасных типов гриппа.

//Культура

СМИ: легендарный британский музыкант завершает гастрольную деятельность

СМИ: легендарный британский музыкант завершает гастрольную деятельность

В средствах массовой информации в среду, 24 января, появились сообщения о завершении гастрольной деятельности одного из самых знаменитых британских артистов за всю историю популярной музыки.

//Расследования

СМИ о трупе, находившемся в багажнике врезавшегося в остановку внедорожника

СМИ о трупе, находившемся в багажнике врезавшегося в остановку внедорожника

В багажнике автомобиля, врезавшегося в остановку, находился труп неизвестного человека. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Данные о гибели водителя опровергаются.

//Политика

Власти Крыма отвергли предложение провести референдум ООН

Власти Крыма отвергли предложение провести референдум ООН

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил о том, что референдум по статусу Крыма под эгидой ООН проводить не требуется. Крымчане сделали выбор в 2014 году окончательно и бесповоротно.

//Общество

Появились подробности ДТП на остановке на проспекте Мира

Появились подробности ДТП на остановке на проспекте Мира

Появились подробности дорожно-транспортное происшествия на остановке общественного транспорта в районе дома номер 68 на проспекте Мира. Автомобиль "Форд" на полной скорости влетел в остановку.

//Общество

В Москве автомобиль влетел в остановку на проспекте Мира, есть пострадавшие

В Москве автомобиль влетел в остановку на проспекте Мира, есть пострадавшие

В Москве в среду, 24 января, легковой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на проспекте Мира. В результате наезда на остановку погиб один человек и три человека пострадали.

//Спорт

Мутко высказался о требованиях МОК к российским спортсменам

Мутко высказался о требованиях МОК к российским спортсменам

Вице-премьер Виталий Мутко высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам, готовящимся для участия в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

//Говорят, что...

В Башкирии нашли верблюда возрастом 15 тысяч лет

В Башкирии нашли верблюда возрастом 15 тысяч лет

Недавно международная группа реставраторов сделала в Башкирии уникальное открытие. В Каповой пещере, которая известна благодаря найденным в ней наскальным рисункам первобытного человека эпохи палеолита, обнаружено изображение верблюда. Это гигантское событие в антропологическом мире.

//Общество

Новый Ту-160 назвали в честь генерала Петра Дейнекина

Новый Ту-160 назвали в честь генерала Петра Дейнекина

Стратегический бомбардировщик Ту-160М, изготовленный на Казанском авиационном заводе, назван в честь генерала армии, первого главкома ВВС России, Героя России Петра Дейнекина. Завтра полет Ту-160М увидит Путин.

//Говорят, что...

Азербайджан переходит на «светлую сторону»

Азербайджан переходит на «светлую сторону»

19 января Азербайджан получил очередную партию новых российских бронетранспортёров БТР-82А. СМИ страны распространили видеокадры разгрузки в порту Баку нескольких десятков боевых машин. Данные поставки свидетельствуют о постепенном восстановлении связей Азербайджана и и России

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Говорят, что...

Министерства ждёт «проектная революция»

Министерства ждёт «проектная революция»

Как говорят источники «АН» в двух палатах парламента, в недрах высшей власти вынашивают идею полностью переформатировать правительство после выборов президента страны. Ожидается, что вместо классических министерств будут сформированы некие проектные направления или департаменты

//Говорят, что...

Начало года принесло новый рыбный рекорд

Начало года принесло новый рыбный рекорд

Несмотря на то что прошедший год стал для России рекордным по объёму вылова за последние 25 лет, рыбаки начали 2018 год с прибавки на промысле. К 18 января отечественные предприятия уже добыли почти 172 тыс. т водных биоресурсов. Это на 39% выше прошлогоднего уровня.

//Говорят, что...

На Ставрополье удобрения убили 200 журавлей

На Ставрополье удобрения убили 200 журавлей

В Ставропольском крае произошло печальное происшествие. В Александровском районе вдоль береговой линии озера Солёного было обнаружено огромное количество погибших журавлей. Cотрудники госохраны, контроля и надзора за использованием объектов животного мира насчитали 200 погибших птиц

//Общество

Где же ты была, окраина?

Где же ты была, окраина?

В книге «Украйна! А была ли Украина?» Анатолий Терещенко исследует огромный кусок истории – от Киевской Руси до последствий майдана-2014. В первой части говорится о рождении «матери городов русских», княжеских походах, дрязгах и подчинении литовцам и полякам.

//Шпионаж

«Погодный» терроризм

«Погодный» терроризм

«У природы нет плохой погоды». Эта фраза из популярной песни стала уже крылатой. Но люди не оставляют попыток вмешаться в дела небесной канцелярии. В ведущих странах мира продолжаются работы над климатическим оружием. Чем опасен «погодный» терроризм?

//Общество

Ученые рассказали о вреде проживания с женщиной

Ученые рассказали о вреде проживания с женщиной

Социологи Калифорнийского университета провели опрос с участием 1100 человек, как женщин, так и мужчин. Респонденты рассказали о 12 тысячах различных взаимоотношений с женщинами-матерями, сестрами, женами.

//История

«Принц» Гарри

«Принц» Гарри

В январе 1928 года – 90 лет назад – наши СМИ с ехидством сообщали, что в Германии начались съёмки фильма «Домела». Чуть позже появилась оперетта «Гарри Домела» советского композитора А. Ашкенази. Заметим, в подлинной истории Гарри Домелы и впрямь было что-то опереточное.

//Спорт

ЧМ-1938. Смерть Моцарта

ЧМ-1938. Смерть Моцарта

Третий чемпионат мира состоялся во Франции, в год, когда атмосфера над Европой уже сгустилась, предвещая мировую бойню. Вспоминая ЧМ-1938, мы в порядке исключения расскажем не о ком-то из его героев, а о человеке, который мог бы стать главной звездой турнира, но не стал

//Спорт

Учитель вызывает к доске

Учитель вызывает к доске

Третий матч на чемпионате мира российские футболисты проведут против сборной Уругвая. Хочется надеяться, что он станет для нас не решающим и тем более не последним. 25 июня в Самаре оппонентом Станислава Черчесова будет мировой рекордсмен - 70-летний Оскар Табарес

//Спорт

Осваивать или зарабатывать?

Осваивать или зарабатывать?

Сколько времени вам потребуется, чтобы прочитать этот материал? Минут пять? Тогда за время, пока вы его читаете, из фондов зарплат клубов российской премьер-лиги уйдёт примерно 330 тыс. рублей. Статистика, как известно, знает всё. Финансовая статистика знает всё о деньгах.

//Спорт

Фигурист Иван Букин написал МОК открытое письмо

Фигурист Иван Букин написал МОК открытое письмо

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, написал открытое письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), который его не допустил до Олимпиады.

//Спорт

Битва девочек-титанов

Битва девочек-титанов

Украшением чемпионата Европы по фигурному катанию, который прошёл в Москве, стала битва между двумя россиянками – Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Победила 15-летняя девочка. Вот это Вот это да! Тут трудно говорить, что победила молодость. Ведь Женечке Медведевой только 18 лет.

//Спорт

Адская дорога в Корею

Адская дорога в Корею

Этот кошмар не закончится никогда. Международный олимпийский комитет не пригласил в Пхёнчхан многих ведущих российских спортсменов. Что у нас осталось на этой Олимпиаде? Только хоккей и девочки в фигурном катании. В одном только биатлоне на корейскую Олимпиаду не допущено 8 человек из 11

//Здоровье

Как питаться во время простуды?

Как питаться во время простуды?

Правильное питание человека во время болезни – важный элемент лечения. Так, даже если недуг протекает без высокой температуры и у больного сохранился аппетит, из рациона надо исключить жирные и острые блюда. Приоритет следует отдавать овощам и фруктам.

//Здоровье

Убеленные псориазом

Убеленные псориазом

К сожалению, полностью избавиться от псориаза недуга нельзя. А ведь им страдают около 5% населения России. Но можно жить вполне полноценно, если контролировать псориаз. Появиться он может в любом возрасте: и в 7 лет, и в 30, и в 60–70. Почему он вдруг возникает – неясно.

//Соцпакет

Лечить на расстоянии

Лечить на расстоянии

С 1 января 2018 года в России вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о применении телемедицинских технологий. Дистанционная медицинская помощь, о которой чиновники говорили в течение нескольких последних лет окончательно стала реальностью.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры