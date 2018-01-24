Москвич отдал 1,2 млн рублей мошеннику на несуществующую ферму для майнинга
24 января 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Подозреваемого в мошенничестве при продаже майнингового оборудования задержали в столице, сообщает портал "Москва 24".
Заявитель нашел соответствующее объявление в интернете. С продавцом они обсудили условия сделки, и он приехал в офис на Серпуховском валу. Там заявитель передал предоплату в размере 100 процентов стоимости оборудования. Товар должны были доставить в течение двух недель, заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Однако в итоге потерпевший не получил товар. Телефон продавца оказался недоступен, а офис закрыт.
Полицейские задержали 30-летнего москвича, причастного к преступлению. Сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого оставили под подпиской о невыезде. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники злоумышленника.