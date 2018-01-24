Истребитель пятого поколения Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту

Российский истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) приступил к полетам с авиационными средствами поражения нового поколения. Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов рассказал, что комплекс высокоточного оружия для истребителя Су-57, как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями фирмы.

По его словам, протоколы информационного взаимодействия почти со всеми типами оружия согласованы. Обносов считает, что основные работы - пуски - "не за горами". "Это касается и изделий "Радуги", и изделий "Вымпела", и изделий головной площадки в Королеве", - цитирует гендиректора КТРВ ТАСС.

"Аргументы недели" сообщали в конце прошлого года, что истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50) 5 декабря совершил первый полет с новым двигателем - двигателем второго поколения. Полет прошел в подмосковном ЛИИ имени Громова.

ПАК ФА - многофункциональный истребитель 5-го поколения предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый вылет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 г. в Комсомольске-на-Амуре.