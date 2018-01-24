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Уничтоженные газоны обойдутся «ПСК Энерго» в 9,2 млн рублей

24 января 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Уничтоженные газоны обойдутся «ПСК Энерго» в 9,2 млн рублей
фото: pixabay.com

В Петербурге уничтоженные газоны и порубленные деревья обойдутся «ПСК Энерго» в 9,2 миллиона рублей. Компания ООО «ПСК Энерго» при проведении работ повредила зеленые насаждения и объекты благоустройства, в результате чего уничтожено свыше 5,4 тысяч кв. метров газонов, более 11 тысяч кв. метров набивной дорожки, 12 кв. метров щебеночно-набивного покрытия, а также различные кустарники. Городская прокуратура выявила, что компания не оформила порубочный билет. Общий размер ущерба окружающей среде составил более 9,2 млн рублей.

Решением Кировского районного суда Санкт-Петербурга исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме, апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

(По материалам сайтов spbdnevnik.ru piter-news.ru sm-news.ru geproc.gov.ru)

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