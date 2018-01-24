Референдум об объединении районов Марьино и Люблино‍ отменен

Общественная организация "За комфортную среду", предложившая провести референдум по объединению двух столичных муниципалитетов - Марьино и Люблино - в один, Марьинский, отозвала свою инициативу.

Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Возможно, это произошло после того, как они пообщались с избирателями, передает ТАСС. Голосование планировали провести 18 марта.

Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня, 24 января сообщила журналистам, что на избирательных участках не должно быть никаких опросов и референдумов. Она добавила, что "это категорически запрещено законодательством".