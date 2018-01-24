Яндекс выяснил кто летал в Сочи на новогодние каникулы
24 января 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Аналитики Яндекса регулярно проводят исследования и выясняют любопытные обстоятельства из жизни россиян. В этот раз сервис Яндекс.Авиабилеты определил жители каких городов чаще всего запрашивают рейсы в Сочи.
В разгар горнолыжного сезона Яндекс.Авиабилеты проанализировали интерес россиян к Сочи. Для этого посчитали количество запросов про перелёт в этот город на даты с 28 декабря по 9 января. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом доля Сочи среди всех остальных направлений выросла на 12,7%.
Больше всего запросов было про рейсы с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга. Вот так выглядит десятка городов, из которых много искали билеты в Сочи:
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Екатеринбург
4. Новосибирск
5. Казань
6. Уфа
7. Нижний Новгород
8. Челябинск
9. Самара
10. Красноярск
В гиде для туристов по Сочи, Красной Поляне и Адлеру, который перед Новым годом запустили Яндекс.Карты, люди чаще всего читали про курорт «Роза Хутор». Вторым по популярности горнолыжным курортом оказался «Газпром», а третьим — «Горки Город». Топ сочинских достопримечательностей получился таким:
1. Санаторий им. Орджоникидзе
2. Дача Сталина
3. Парк «Южные культуры»
4. Олимпийский парк
5. Гора Ахун
Яндекс.Карты — это сервис для поиска и выбора мест. В конце прошлого года на Картах появились свежие панорамы Сочи и схемы трасс сочинских горнолыжных курортов. Если заранее скачать карту Краснодарского края в мобильном приложении, искать адреса и организации, а также ориентироваться на склонах можно будет без интернета.
Яндекс.Авиабилеты помогают с поиском и покупкой билетов на рейсы российских и международных авиакомпаний. Искать варианты перелёта можно на сайте, а также в мобильном приложении.