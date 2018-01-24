Яндекс выяснил кто летал в Сочи на новогодние каникулы

Аналитики Яндекса регулярно проводят исследования и выясняют любопытные обстоятельства из жизни россиян. В этот раз сервис Яндекс.Авиабилеты определил жители каких городов чаще всего запрашивают рейсы в Сочи.

В разгар горнолыжного сезона Яндекс.Авиабилеты проанализировали интерес россиян к Сочи. Для этого посчитали количество запросов про перелёт в этот город на даты с 28 декабря по 9 января. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом доля Сочи среди всех остальных направлений выросла на 12,7%.

Больше всего запросов было про рейсы с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга. Вот так выглядит десятка городов, из которых много искали билеты в Сочи:

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Екатеринбург

4. Новосибирск

5. Казань

6. Уфа

7. Нижний Новгород

8. Челябинск

9. Самара

10. Красноярск

В гиде для туристов по Сочи, Красной Поляне и Адлеру, который перед Новым годом запустили Яндекс.Карты, люди чаще всего читали про курорт «Роза Хутор». Вторым по популярности горнолыжным курортом оказался «Газпром», а третьим — «Горки Город». Топ сочинских достопримечательностей получился таким:

1. Санаторий им. Орджоникидзе

2. Дача Сталина

3. Парк «Южные культуры»

4. Олимпийский парк

5. Гора Ахун

Яндекс.Карты — это сервис для поиска и выбора мест. В конце прошлого года на Картах появились свежие панорамы Сочи и схемы трасс сочинских горнолыжных курортов. Если заранее скачать карту Краснодарского края в мобильном приложении, искать адреса и организации, а также ориентироваться на склонах можно будет без интернета.

Яндекс.Авиабилеты помогают с поиском и покупкой билетов на рейсы российских и международных авиакомпаний. Искать варианты перелёта можно на сайте, а также в мобильном приложении.