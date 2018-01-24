Маршруты истории: технологии помогают узнать новое, не выходя из транспорта

Каждый день на улицы города выезжают тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев, но по внешнему виду они не сильно отличаются и кроме транспортной функции более ничем не обладают. В мае прошлого года в городе Химки силами студенток Академии МЧС создан уникальный проект, который был назван «Маршрутом истории». Его цель: повысить интерес граждан к изучению истории своего города. Для этого транспорт внутри и снаружи снабжают разнообразной информацией по событиям, связанным с улицами, встречающимися по маршруту.

«Маршрут истории» не просто проект, это уникальная задумка, которая должна повысить интерес граждан к изучению истории своего города. В этом ему должны помочь многочисленные современные интерактивные «фишки»: QR-коды, визуализация, информационные справки на экранах. Столько интересного может скрываться за названиями улиц: великие герои, невероятные подвиги, удивительные открытия. Поэтому авторы проекта студентки кафедры Рекламы и связей с общественностью Академии МЧС – Алина Герман и Мария Максимова решили всколыхнуть интерес к истории и проинформировать горожан.









Алине и Марии в самом начале их пути было очень непросто. Чтобы получить разрешение и использовать свои материалы на транспорте, необходимо было пройти многочисленные инстанции и заполнить кипу документов. Пока справки готовили, выбирали подходящий транспорт для проекта. Им стал троллейбусный маршрут №1 города Химки. Процесс реализации задуманного ускорился, когда к проекту подключились местные журналисты, пресс-служба администрации и другие инициаторы акции. Вскоре троллейбус вышел в свой первый рейс.

Как говорили некоторые пассажиры: «Как-будто в музее побывал!» И это были не пустые слова. Интересная и увлекательная информация о событиях и героях своего времени с сочетанием современных технологий позволили сделать из обычного троллейбуса настоящий передвижной музей, где люди, заходящие с остановок, погружались в мир событий и истории своего города.









Помимо наклеек, информационных табличек, видеоэкранов можно просканировать QR-код, расположенный в разных частях транспорта. С его помощью можно переместиться на сайт проекта, где еще подробнее представлен маршрут, по которому следует троллейбус. Там же можно найти интерактивную карту города, где каждая остановка или улица – целая история и множество выдающихся имен.

Троллейбус – это только начало, а количество технологических решений будет только увеличиваться: граффити на домах, информационные таблички, баннеры и растяжки, электротабло и множество других возможностей, которые кардинально изменят городское пространство. В будущем жители и гости Химок будут не просто так вопрошать: «Что это за улица? Почему такое название?» Везде будет подробная информация. Поэтому авторы рассчитывают, что их проект повысит культурный уровень населения и возбудит интерес к изучению собственной истории.









Проект молодой, он постоянно участвует во всевозможных конкурсах, получая при этом награды. Международный конкурс «Eventiada Adwards 2017» не прошел для маршрута бесследно. Участие принесло весомую награду в номинации «Креатив года». Экспертное жюри высоко отметило качество проделанной работы и профессиональный уровень команды.

Авторы проекта не устают говорить, как они рады тому факту, что их задумка так быстро развивается. Идея, которая смогла реализоваться и приносить пользу для людей, стала важным событием для всей творческой команды. Ведь есть в нем нечто душевное и приятное, от чего простая поездка в транспорте на работу или же за покупками приносит массу положительных эмоций и новых знаний.









У «Маршрута истории» есть будущее, так как его реализовывает профессиональная, креативная и очень амбициозная команда, готовая на многое. Впереди распространение проекта не только по территории Химок и Московской области, но и далее по городам России, где будут создаваться новые маршруты, экскурсии #Твой_маршрут, видеоролики, маршруты для туристов разных профессий и многие другие.

Стоит так же отметить, что за полгода работы «Маршрут истории» перевез несколько десятков тысяч пассажиров, при этом охват целевой аудитории стремительно увеличивается с каждым днем.