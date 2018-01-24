Мизулина высказалась о запрете интернета в России

Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина высказалась о возможности запрета интернета на территории России.

Политик убеждена, что подобный проект в нашей стране реализовать не удастся. Более того, Мизулина считает, что подобные действия способны в настоящий момент вызвать исключительно ненависть и агрессию среди молодых людей, подростков и детей, передает Агентство городских новостей "Москва".

По словам сенатора, следует как можно скорее создать какую-нибудь достойную альтернативу интернету, однако об этом почему-то никто пока не задумывается.