В среду, 24 января, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выдвинул свою идею о названиях "коммунистических" островов в Арктике. Политик предложил собственные варианты.

По словам Милонова, если кто-то хочет связать наименования островов с 20-ми и 30-ми годами прошлого века, то следует называть их в честь убитых и репрессированных советских ученых, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, речь идет об архипелаге Северная Земля, который в 1913 году получил название Земля Императора Николая II. Впоследствии, во времена СССР его переименовали, а острова стали называться Большевик, Пионер, Комсомолец, а также Октябрьской Революции.