МЧС зафиксировало превышение уровня сероводорода на свалке «Кучино»

В районе свалки «Кучино» на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в подмосковной Балашихе в течение суток зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода. Жители Москвы и ближайшего Подмосковья опять жалуются на вонь

В МЧС отметили, что в Москве и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки, передает Газета.Ру.

В декабре сообщалось, что на полигоне бытовых отходов «Кучино» заработали аэрозольно-распылительные установки, которые распространяют сладковатый запах духов. оборудование поставили на свалке накануне визита Путина.