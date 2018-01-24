МЧС зафиксировало превышение уровня сероводорода на свалке «Кучино»
24 января 2018, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]
В районе свалки «Кучино» на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в подмосковной Балашихе в течение суток зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода.
В МЧС отметили, что в Москве и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки, передает Газета.Ру.
В декабре сообщалось, что на полигоне бытовых отходов «Кучино» заработали аэрозольно-распылительные установки, которые распространяют сладковатый запах духов. оборудование поставили на свалке накануне визита Путина.