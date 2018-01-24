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МЧС зафиксировало превышение уровня сероводорода на свалке «Кучино»

24 января 2018, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС зафиксировало превышение уровня сероводорода на свалке «Кучино»
rutwi.ru

В районе свалки «Кучино» на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в подмосковной Балашихе в течение суток зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода.

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В декабре сообщалось, что на полигоне бытовых отходов «Кучино» заработали аэрозольно-распылительные установки, которые распространяют сладковатый запах духов. оборудование поставили на свалке накануне визита Путина.

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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, флаг России оказался под запретом.

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Мэрил Стрип побила свой прежний рекорд - 68-летнюю американскую актрису театра и кино в 21 раз номинировали на премию «Оскар». Члены киноакадемии будут оценивать ее работу в фильме «Секретное досье»

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Жители Приморья заявили, что над регионом с жутким звуком пронеслись НЛО

Жители Приморья заявили, что над регионом с жутким звуком пронеслись НЛО

В последнее время жители разных уголков планеты все чаще сообщают о том, что видели корабли пришельцев. На днях очередной неопознанный летающий объект показался в небе над Приморским краем.

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Пятерых жителей Подмосковья госпитализировали из-за отравления газом

Пятерых жителей Подмосковья госпитализировали из-за отравления газом

После отравления газом были госпитализированы пять жителей поселения Новоивановское, расположенного в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

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Что думают в Госдуме о запрете проносить на трибуны российский флаг на ОИ

Депутат Госдумы Сергей Чепиков прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) проносить болельщикам российский флаг во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

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Руководитель проекта Mars One планирует колонизировать Венеру и спутник Юпитера

Руководитель проекта Mars One планирует колонизировать Венеру и спутник Юпитера

Голландский предприниматель Бас Лансдорп, положивший начало проекту по созданию постоянного поселения на Марсе, выразил надежду, что его экспедиция будет только началом расселения человечества во Вселенной.

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Первоначальный взнос по ипотеке‍ для молодежи предложили отменить

В России для молодых семей могут отменить первоначальный взнос при получении ипотечного кредита. О новой инициативе сообщает Молодежный парламент при Госдуме, который выступил с таким предложением.

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Милонов предоставил свои названия для "коммунистических" островов в Арктике

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Алексей Ягудин крайне жестко высказался в адрес МОК и ВАДА

Алексей Ягудин крайне жестко высказался в адрес МОК и ВАДА

Алексей Ягудин, который является олимпийским чемпионом по фигурному катанию, жестко высказался о решении МОК не пускать самых титулованных российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года.

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Вице-спикер Госдумы ответил на вопрос о российских войсках в Донбассе

Вице-спикер Госдумы ответил на вопрос о российских войсках в Донбассе

Петр Толстой ответил на вопрос иностранных журналистов о российских войсках на востоке Украины. Данная тема была поднята в ходе разговора депутата с представителями прессы перед началом заседания в ПАСЕ.

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Глава ЦРУ знает, о чем думает Путин, когда просыпается по утрам

Глава ЦРУ знает, о чем думает Путин, когда просыпается по утрам

Как заявил глава Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео, президент России Владимир Путин намерен вернуть былое величие России, и Вашингтон намерен противостоять этому всеми возможными способами.

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Актриса Екатерина Климова празднует юбилей

Актриса Екатерина Климова празднует юбилей

Знаменитая российская актриса, звезда сериала "Бедная Настя" Екатерина Климова в среду, 24 января, празднует юбилей. Поклонники артистки уже начали поздравлять свою любимицу в социальных сетях.

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Петербургские бездомные коты поддержали Satisfaction ульяновских курсантов

В интернете появилась видеозапись, на которой питомцы из центра «Республика кошек и котов», расположенного в Петербурге, танцуют под песню Satisfaction. Животные присоединились к стихийному флешмобу Satisfaction Challenge.

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«Интернет - это чье поле, наше или чужое?»

«Интернет - это чье поле, наше или чужое?»

Раскручивается маховик предвыборной борьбы, пошла агитация за того или иного кандидата (ну или за полукандидатку). О том, какую роль в предвыборной гонке будут играть печатные СМИ и будут ли они конкурировать с соцсетями, размышляет Владимир РУБАНОВ...

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Вторая "Великая стена" появится в Китае

Вторая "Великая стена" появится в Китае

В Китае в ближайшем будущем появится вторая "Великая стена". Данную информацию предоставил в минувший вторник, 23 января, председатель Синьцзян-Уйгурского автономного региона Шократ Закир.

//Общество

МЧС зафиксировало превышение уровня сероводорода на свалке «Кучино»

МЧС зафиксировало превышение уровня сероводорода на свалке «Кучино»

В районе свалки «Кучино» на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в подмосковной Балашихе в течение суток зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода.

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Ополченцы Донбасса устроили украинской армии «адскую ночь»

Ополченцы Донбасса устроили украинской армии «адскую ночь»

В пресс-центре штаба силовой операции в Донбассе проинформировали, что за прошедшие сутки защитники народных республик неоднократно обстреливали позиции украинской армии из минометов и гранатометов.

//Общество

ГИБДД рассматривает предложение переэкзаменовывать водителей при замене прав

ГИБДД рассматривает предложение переэкзаменовывать водителей при замене прав

Российских автолюбителей, действие водительских удостоверений которых закончилось, могут обязать проходить переэкзаменовку. Такое предложение Союза автошкол сейчас рассматривает ГИБДД.

//Наука

Борьба за чистый воздух на планете может привести к гибели людей

Борьба за чистый воздух на планете может привести к гибели людей

Американские, британские, немецкие и норвежские ученые сделали поразительное открытие. Эксперты выяснили, что борьба за чистый воздух на нашей планете может в итоге стать причиной гибели землян.

//Общество

РПЦ предложила переименовать "коммунистические" острова Северной Земли

РПЦ предложила переименовать "коммунистические" острова Северной Земли

Русская православная церковь предлагает переименовать к столетию расстрела царской семьи "коммунистические" острова Северной Земли, которая была открыта в 1913 году экспедицией, направленной решением Николая II.

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Арестованный после нападении на школу в Улан-Удэ подросток помещен в СИЗО

Арестованный после нападении на школу в Улан-Удэ подросток помещен в СИЗО

Утром в среду, 24 января, появились новости о подростке, обвиняемом в нападении на школьников и учительницу в Улан-Удэ. Согласно последним данным, молодого человека поместили в следственный изолятор.

//В мире

Министр иностранных дел Финляндии: мы не боимся России

Министр иностранных дел Финляндии: мы не боимся России

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в минувший вторник сделал резонансное заявление. Дипломат сообщил, что его страна не испытывает абсолютно никакого страха перед Российской Федерацией.

//Общество

Берг уволил чиновников, нарушивших своим видео "все моральные нормы"

Берг уволил чиновников, нарушивших своим видео "все моральные нормы"

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уволил министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких и его заместителей за "нарушение всех моральных норм". Поводом стало видео с их участием.

//Общество

Курсанты из Калининграда повторили танец ульяновских курсантов

Курсанты из Калининграда повторили танец ульяновских курсантов

Калининградские курсанты повторили танец ульяновских курсантов - будущих летчиков гражданской авиации. Они сняли ролик под Бенни Бенасси Satisfaction и часть видео опубликовали в Instagram.

//Общество

Эксперты сообщили о росте оттока образованного населения из России

Эксперты сообщили о росте оттока образованного населения из России

Эксперты Института экономической политики, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) сообщили о росте оттока образованного населения из России.

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