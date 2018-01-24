СМИ-иноагентов в России заблокируют перед выборами президента?

В России могут заблокировать средства массовой информации, признанные иноагентами. Подобная мера, согласно последним данным, может быть введена непосредственно перед выборами президента страны.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов подчеркнул, что ранее ряд американских изданий посоветовал бойкотировать избирательный процесс в РФ и в результате сорвать его, передает URA.RU.

Политик заметил, что подобные действия нарушают конституцию, поэтому власти России имеют полное право принять ответные меры и временно ограничить деятельность СМИ-иноагентов.