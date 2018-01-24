ГИБДД рассматривает предложение переэкзаменовывать водителей при замене прав

Российских автолюбителей, действие водительских удостоверений которых закончилось, могут обязать проходить переэкзаменовку. Такое предложение Союза автошкол сейчас рассматривает ГИБДД.

Водители, которым сейчас нужно менять права, получили их в то время, когда контроль за автошколами и качествам обучения, был на другом уровне, считает председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. Водителей надо проверять на знание актуальных правил дорожного движения. Речь только о теоретической части экзамена.

Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Автошколы РФ также предложили обязать водителей возить медсправку с собой. В случае принятия предложения инспекторы ГИБДД получат право проверять наличие справки.

Председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил «Известиям», что считает проверку знаний ПДД при обмене удостоверения излишней. По его мнению, опытные водители и так знают правила и следуют им.