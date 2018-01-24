Русская православная церковь предлагает переименовать к столетию расстрела царской семьи "коммунистические" острова Северной Земли, которая была открыта в 1913 году экспедицией, направленной решением Николая II.

Об этом заявил РИА Новости епископ Нарьян-Марский и Мезенский, руководитель Патриаршего проекта "Русская Арктика" Иаков. В советское время острова получили названия Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции. Иаков считает, что эти названия смотрятся в русской Арктике комично. Он предлагает главный остров назвать именем Николая II, а остальные в честь исследователей Арктики.