Эксперты сообщили о росте оттока образованного населения из России

Эксперты Института экономической политики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) сообщили о росте оттока образованного населения из России.

В исследовании РАНХиГС "Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений" говорится, что в текущем десятилетии "имел место реальный рост квалифицированной (интеллектуальной) эмиграции из России".

Авторы доклада ссылаются на зарубежную страновую статистику и интервью с людьми, покинувшими страну в последние шесть лет. По данным исследования, методика Росстата по учету эмиграции фиксирует преимущественно уроженцев бывших республик СССР, у которых завершается срок временной регистрации в России, а не россиян, которые переезжают за рубеж.

"Что касается иммиграции в Россию, то доля лиц с высшим образованием в потоках иммигрантов и временных мигрантов в РФ сегодня ниже, чем их доля и в населении Российской Федерации, и в потоке эмиграции из нее (в 1990-е годы доля высокообразованных иммигрантов, приезжавших в страну, иногда даже превосходила соответствующую долю в российском населении)", - отмечается в исследовании.

В настоящее время за рубежом живут около 2,7 миллиона уроженцев России, более половины из них сохраняют гражданство РФ. География эмиграции по сравнению с 1990 годами изменилась. Если ранее чаще выезжали в Германию, США и Израиль, то сейчас люди все чаще переезжают в Австралию и страны Южной, Северной и Центральной Европы.

По статистике, уровень образования выезжающих в западные страны значительно выше, чем в среднем по населению России. В последние несколько лет в развитые страны уезжали около 100 тысяч россиян в год, 40% из них — люди с высшим образованием.